2019/07/14 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الإيراني: مستعدون للتفاوض اعتبارا من اليوم لكن على أساس المنطق والعدل والاحترام المتبادل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/14 | 18:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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