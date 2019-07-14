الخارجية النيابية تبين آلية اختيار السفراء

2019/07/14 | 18:14

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بغداد:سومر نيوز

بينت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان , الأحد , ان عدد السفراء بحدود 70 إلى 75 سفيرا سيتم ترشيحهم منا...

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