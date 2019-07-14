2019/07/14 | 18:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الخارجية النيابية تبين آلية اختيار السفراء) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
بينت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان , الأحد , ان عدد السفراء بحدود 70 إلى 75 سفيرا سيتم ترشيحهم منا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الخارجية النيابية تبين آلية اختيار السفراء) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الخارجية النيابية تبين آلية اختيار السفراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).