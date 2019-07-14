بخلاف توجه الحكومة .. وزير الدفاع يخصص حارساً شخصياً للضباط المتقاعدين

2019/07/14 | 18:14

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بغداد:سومر نيوز

اعلن وزير وزير الدفاع نجاح الشمري، يوم الأحد عن بتخصيص حارس شخصي للضباط المتقاعدين ممن كانوا برتبة عميد...

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