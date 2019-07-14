“التخلي” عن السفارة في بغداد: “يأس” أميركي من عبد المهدي أم ورقة ضغط

2019/07/14 | 18:14

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سومر نيوز: بغداد..



لا تزال الأزمة الأميركية – الإيرانية تخيم بظلالها على العراق، حيث أثارت المعلومات الأخيرة تصورا...

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