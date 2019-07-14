2019/07/14 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدنان أبو زيد يستعدّ العراق منذ 10 نيسان/إبريل من عام 2019 إلى حملة إعادة تأهيل نواعير هيت، إحدى مدن أعالي الفرات غرب العراق، حيث تشكّل هذه الآلات التي ترفع الماء من الأنهر لسقي الأراضي الزراعيّة، مصدراً اقتصاديّاً في الماضي، وجزءاً من ذاكرة المدن الممتدّة على جانبيّ نهر الفرات وهويّتها، الأمر الذي يدفع بالمسؤولين والمواطنين في …

التدوينة مساعٍ عراقية لإدخال النواعير التاريخية في الانبار الى لائحة التراث العالمي ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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