2019/07/14 | 18:16

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مسرور بارزاني يبارك إعادة إنتخاب المالكي ونجاح المؤتمر العام لحزب الدعوة الإسلامية

بعث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ،الاحد، برقية الى حزب

الدعوة بشأن اعادة انتخاب نوري المالكي اميناً عاماً للحزب.وقال بارزاني في برقيته: "الإخوة في حزب الدعوة الاسلامية، الاخ نوري

المالكي، السلام عليكم..



أبارك لكم نجاح مؤتمركم الموقر، والتجديد لكم

أميناً عاماً لحزب الدعوة الإسلامية، آمل أن يكون ذلك دافعاً لتأسيس

حقبة جديدة في العلاقات مع اقليم كردستان، في ظل الأجواء الايجابية

السائدة الآن".وتابع: "وإذ نهنئكم، فإننا نأمل من حزب الدعوة أن يلعب دوراً في ترسيخ

تلك الأجواء وتثبيتها، بما ينعكس ايجاباً على العلاقة بين اربيل

وبغداد على المدى الطويل، ويحقق الازدهار للعراق عموماً".

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