القبض على إرهابي في السليمانية هارب من بغداد

2019/07/14 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت قوة أمنية، القبض على ارهابي في محافظة السليمانية هارب من العاصمة بغداد.وذكر بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية، ان “مفارز مديرية استخبارات وأمن السليمانية الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والامن وبالتنسيق مع مديرية اسايش السليمانية ، ألقت القبض على أحد الارهابيين الهاربين من بغداد الى محافظة السليمانية”.وبين ان الارهابي “صادرة بحقه مذكرة قبض […]

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