الدفاع النيابية: عمليات المخلب التركية على الحدود العراقية حصلت بموافقة الحكومة

2019/07/14 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، عن اتفاق بين حكومتي بغداد وأنقرة على انطلاق عمليات المخلب التركية على الحدود العراقية لمكافحة حزب العمل الكردستاني.وقال عضو اللجنة علي الغانمي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “عمليات المخلب التي انطلقت على الحدود العراقية التركية حصلت بالاتفاق بين حكومتي بغداد وأنقرة”، لافتا إلى إن “القوات […]

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