2019/07/14 | 18:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
نفى عضو المكتب الاعلامي لنادي الشرطة علي البهادلي، اليوم الاحد، عن نية انسحاب فريق الميناء بكرة ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الميناء ينفي انسحابه من لقاء الشرطة ويؤكد: الاتحاد رفض طلبنا بتأجيل المباراة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
نفى عضو المكتب الاعلامي لنادي الشرطة علي البهادلي، اليوم الاحد، عن نية انسحاب فريق الميناء بكرة ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الميناء ينفي انسحابه من لقاء الشرطة ويؤكد: الاتحاد رفض طلبنا بتأجيل المباراة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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