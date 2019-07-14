2019/07/14 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

نفى عضو المكتب الاعلامي لنادي الشرطة علي البهادلي، اليوم الاحد، عن نية انسحاب فريق الميناء بكرة ا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الميناء ينفي انسحابه من لقاء الشرطة ويؤكد: الاتحاد رفض طلبنا بتأجيل المباراة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الميناء ينفي انسحابه من لقاء الشرطة ويؤكد: الاتحاد رفض طلبنا بتأجيل المباراة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).