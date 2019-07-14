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الميناء ينفي انسحابه من لقاء الشرطة ويؤكد: الاتحاد رفض طلبنا بتأجيل المباراة


الميناء ينفي انسحابه من لقاء الشرطة ويؤكد: الاتحاد رفض طلبنا بتأجيل المباراة
2019/07/14 | 18:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - بغداد

نفى عضو المكتب الاعلامي لنادي الشرطة علي البهادلي، اليوم الاحد، عن نية انسحاب فريق الميناء بكرة ا...

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