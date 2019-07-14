بقوة 7.3 درجة.. زلزال مدمّر يضرب اندونيسيا

2019/07/14 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأحد، بأن زلزالاً قوته 7.3 درجة ضرب منطقة تقع إلى جنوب شرق مدينة تيرنات في أرخبيل الملوك

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