2019/07/14 | 18:24

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عاجل..



روحاني: إيران تمر بظروف صعبة لكنها قادرة على تجاوزها وسنواجه الضغوط بهدوء

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