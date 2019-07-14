بالصور.. هكذا سخر العراقيين من السياسيين عبر “faceApp”

2019/07/14 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… بعد انتشار تعديل الصور بواسطة تطبيق faceApp في العالم خلال اليومين الماضيين، لم يكن العراقيون بعيدين عن هذه التعديلات التي استخدموها لهم شخصيا ولأصدقائهم وللسياسيين في بلادهم.لكن المفاجئ أن العراقيين استخدموا التطبيق في تغيير ملامح بعض القادة السياسيين بطريقة تسخر منهم، وغيروا صور أبرزهم مثل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الحكومة السابق […]

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