2019/07/14 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب إندونيسيا

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