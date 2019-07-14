رئيس الجمهورية يوجه بإدراج فقرة في الموازنة لدعم المبدعين والعناية بالرواد

2019/07/14 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد، على ضرورة تقديم الرعاية والاهتمام بالصحفيين والأدباء والفنانين خاصة كبار السن منهم، موجها بإدراج فقرة في الموازنة العامة للعام 2020 لدعم المبدعين وتوفير العناية الصحية للرواد.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقى موقع الغدير، نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، وزير الصحة والبيئة علاء الدين العلوان ووزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني ونقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ونقيب الفنانين الفنان جبار جودي ورئيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق ناجح المعموري".وأضافت، أن "الرئيس معصوم استمع لاحاديث مفصلة من الوفد استعرضوا فيها المعوقات التي تواجه عمل الأدباء والصحفيين والفنانين في العراق"، موجها بـ "إدراج فقرة في موازنة عام (2020) لتأسيس صندوق خاص لدعم المبدعين في مجال الأدب والثقافة والمجالات الاخرى، كما وجه بمعالجتهم في المستشفيات المتخصصة سواء في بغداد أو في إقليم كردستان وحسب الحاجة".وتابع، أن "الرئيس تطرق الى المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الصحفيين والأدباء والفنانين بعد هزيمة تنظيمات داعش الارهابية، وضرورة توعية المواطنين وتسليحهم بالمعرفة، وجعلهم يدركون حقائق الامور من خلال النتاجات الفكرية والثقافية، فضلاً عن دورهم في إعادة بغداد الى تألقها ومكانتها كمركز للحضارة والاشعاع الفكري".

انتهى.ص.هـ.ح.

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