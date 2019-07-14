الوطني الكردستاني يكشف عن مؤتمر التغييرات.. وهذا مضمونه

2019/07/14 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار، ان المؤتمر الرابع للاتحاد سيكون حصرياً لاتحاد.

جاء ذلك خلال لقاء له مع عدد من كوادر واعضاء مركز تنظيمات رابرين للاتحاد الوطني الكردستاني.وقال ملا بختيار، انه" سيقوم بنشر مشروعه كما تعهد سابقا، بعد تشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كردستان".ولفت الى ان" المشروع سيكون من اجل مؤتمر التغييرات ورفض التوافق وقبول التفاهمات بفتح ابواب الحوار نحو المؤتمر الرابع، مؤتمر الاتحاد".انتهى

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