إحباط عملية تهريب 16 سيارة الى العراق

2019/07/14 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ أحبطت السلطات الجمركية في بوابة البصرة، اليوم الأحد، محاولة تهريب 16 سيارة الى داخل العراق.وقالت هيئة الجمارك في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه ان "السلطات الجمركية تمكنت وبالتعاون مع شرطة الجمارك من ضبط (١٦) سيارة دون الموديل المسموح بأستيراده في مخالفة للقرارات والتعليمات النافذة"، مضيفاً ان "السيارات كانت مخفية داخل ٤ حاويات حجم٤٠ قدم في محاولة لتهريبها".

وأكد البيان، إن "ضبطها تم من قبل لجنة الكشف بالتعاون مع شرطة الجمارك العاملة بالمنفذ"، لافتاً الى انه تم "إحالتها للقضاء لأتخاذ الأجراءات القانونية بحقها".

وتفرض الهيئة العامة للجمارك إجراءات مشددة في المطارات والمنافذ الحدودية، تسيطر من خلالها على عمليات الأدخال للمواد والبضائع المخالفة للقوانين والتعليمات النافذة.انتهى/س

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