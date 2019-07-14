اصابة مدنيين اثنين بانفجار قرب منزل موظف وسط بغداد

2019/07/14 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، الاحد، باصابة مدنيين اثنين بانفجار قرب منزل موظف وسط بغداد

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