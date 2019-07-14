براغماتية الخطاب الخارجي العراقي

2019/07/14 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قراءة في موقف العراق من القمة الإسلامية الأخيرة ميثاق مناحي العيسى مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية ردود فعل كثيرة خّلفها موقف العراق من القمة الإسلامية الأخيرة التي عقدت في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية يومي 30-31 أيار/ مايو 2019، والتي خالف فيها بعض المواقف العربية المنددة بالسلوك الإيراني في المنطقة.على الرغم …

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