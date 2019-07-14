الشرطة يغري مدافع الصقور بـ300 مليون دينار

2019/07/14 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… أنهى نادي الشرطة اتفاقه مع مدافع المنتخب الوطني ونادي القوة الجوية، سعد ناطق، لتمثيله في الموسم المقبل.وقال مصدر في الادارة لـ/ المعلومة/، إن “المدافع سعد ناطق هو أول تعزيزات القيثارة الخضراء في الانتقالات الصيفية المقبلة”.واوضح أن “المدافع سيلعب للصقور مقابل 300 مليون دينار في الموسم الواحد، حيث سيوقع على عقد […]

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