منظمة دولية توقف العمل بمشروع تاهيل وترميم موقع اثري في ديالى

2019/07/14 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت منظمة دولية العمل في مشروع ترميم وتأهيل موقع أثري جنوب غرب بعقوبة ، مركز محافظة ديالى ، لاسباب غير معروفة .وقال مصدر حكومي في ديالى لمراسل وكالة وطن للانباء:” ان منظمة دانماركية شرعت العام الماضي باعمال تاهيل وترميم مبنى الخان القديم / خان بني سعد / جنوب غرب بعقوبة “، مبينا :” ان […]

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