الاتحاد الوطني: تسليم نفط الإقليم لبغداد مرتبط بحل مشكلتين

2019/07/14 | 18:46

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بغداد:سومر نيوز

رهن الاتحاد الوطني الكردستاني، الاحد، تسليم النفط المستخرج من اقليم كردستان الى الحكومة الاتحادية في بغ...

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