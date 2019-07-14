2019/07/14 | 18:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الاتحاد الوطني: تسليم نفط الإقليم لبغداد مرتبط بحل مشكلتين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
رهن الاتحاد الوطني الكردستاني، الاحد، تسليم النفط المستخرج من اقليم كردستان الى الحكومة الاتحادية في بغ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الاتحاد الوطني: تسليم نفط الإقليم لبغداد مرتبط بحل مشكلتين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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