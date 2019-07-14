2019/07/14 | 18:46

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بيان فرنسي بريطاني ألماني مشترك يؤكد التزام البلدان الثلاثة بالاتفاق النووي مع إيران

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