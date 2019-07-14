2019/07/14 | 18:47

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الجبهة التركمانية تحذر من تنصيب محافظ كردي على كركوك

حذرت الجبهة التركمانية، اليوم الاحد، الحزبين الكرديين الاتحاد

الوطني، والديمقراطي الكردستاني، من تنصيب محافظ كردي على محافظة

كركوك.وقال نائب رئيس الجبهة، حسن توران، ان "الشارع الكركوكي اليوم رافضا

وبشدة كل الاتفاقات التي اجراها الحزبان الكرديان حول تنصيب شخصية

كردية لمحافظ كركوك".واضاف توران، ان "كركوك تضم اغلبية مطلقة من العرب والتركمان والذين

يشكلون أكثر من 55% من سكان المحافظة"، مشيرا الى انه "عند تنصيب

محافظ كردي على كركوك سيجابه هذا الامر رفضا وردا تركماني عربي".يشار الى ان الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان، الحزب الديمقراطي

والاتحاد الوطني، قد أعلنا خلال الأيام الماضية عن ترشيح، طيب جبار

امين، محافظا جديدا لكركوك".

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