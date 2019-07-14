فلسفة الحرية وعلاقتها بالتشريع

2019/07/14 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.علاء إبراهيم الحسيني مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات الإنسان كائن إجتماعي يعيش في مجموعات منذ خلق الله تعالى الخليقة ولتنتظم حياة الإنسان والمجتمع لابد من وضع القواعد القانونية التي تحدد نطاق العلاقات بين المواطنين أنفسهم، أو بينهم وبين السلطات العامة في الدولة، فالعلاقة الأولى أي بين الأفراد أنفسهم توصف بالعقدية فحين يتعامل …

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