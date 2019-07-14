أمانة بغداد تعلن القيام بحملة لإزالة التجاوزات عن شارعين شرقي العاصمة

2019/07/14 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

اعلنت امانة بغداد، اليوم الاحد، القيام بحملة لازالة التجاوزات عن شارعين شرقي العاصمة.

وذكرت الامانة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ” قيام ملاكاتها في بلدية الغدير بحملة لازالة التجاوزات عن شارع الربيعي ضمن حي زيونة تضمنت ازالة الاكشاك والبسطات والسقائف المتجاوزة بالاضافة الى ازالة تجاوزات باعة الأغنام وحضائرهم ضمن شارع الجزائر وإنذارهم بعدم العودة بالتجاوز”.

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