قطع طريق وسط بغداد للاشتباه بوجود سيارة مفخخة

2019/07/14 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بقطع طريق وسط بغداد بسبب الاشتباه بوجود سيارة مفخخة.

وقال المصدر ان"قوة امنية قطعت الشارع بالقرب من محطة وقود

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