2019/07/14 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصادر: استشهاد 5 مدنيين وجرح العشرات بقصف الارهابيين لمنطقتي حلب الجديدة ومنيان غرب مدينة حلب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/14 | 18:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر: استشهاد 5 مدنيين وجرح العشرات بقصف الارهابيين لمنطقتي حلب الجديدة ومنيان غرب مدينة حلب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر: استشهاد 5 مدنيين وجرح العشرات بقصف الارهابيين لمنطقتي حلب الجديدة ومنيان غرب مدينة حلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).