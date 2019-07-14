شرطة بغداد تحقق مع ضابط على خلفية تلاعب بأوراق متهمين

2019/07/14 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

النور نيوز / بغداد

أعلنت قيادة شرطة محافظة بغداد، فتح تحقيق مع ضابط على خلفية تلاعب بأوراق متهمين.

وذكر بيان لقيادة الشرطة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قائد شرطة بغداد وجه بفتح تحقيق عاجل وحجز ضابط مركز الاعظمية، وتوجيه لجنة للتحقيق بالموضوع وفق السياقات والضوابط القانونية على خلفية التلاعب باوراق متهمي النزاهة”.

وأضاف، ان “الإجراءات جاءت بناءً على المعلومات الواردة لمناشدة منتسبي مركز شرطة الأعظمية”.

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