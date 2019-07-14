صحيفة روسية: حروب الولايات المتحدة في الشرق الاوسط لحماية الكيان الإسرائيلي

2019/07/14 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة… أكد تقرير لصحيفة “البرافدا” الروسية أن ما جرى من حروب للولايات في المنطقة تعزيزا لخطة ما يسمى بالشرق الاوسط الكبير وحماية الكيان الإسرائيلي والتي تم فرضها وتجسيدها من قبل أمريكا بكل ألأساليب لتحقيق غاياتها.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة /، أن “ثقل المصالح الحيوية للولايات المتحدة في منطقة الشرق الاوسط […]

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