2019/07/14 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة البرلمان تحذر من عودة “الطائفية” الى ديالى وتدعو لتجاوز الخلافات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة البرلمان تحذر من عودة “الطائفية” الى ديالى وتدعو لتجاوز الخلافات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).