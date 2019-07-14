قوة امنية تقطع طريقاً وسط بغداد للاشتباه بوجود سيارة مفخخة

2019/07/14 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … افاد مصدر أمني، الاحد، بقطع طريق وسط بغداد بسبب الاشتباه بوجود سيارة مفخخة.وقال المصدر ،ان” قوة امنية قطعت الشارع بالقرب من محطة وقود الجندي المجهول للاشتباه بوجود سيارة مفخخة”.واضاف، ان”القوة تحاول التعرف على وضع السيارة هل هي مفخخة او لا؟”.

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