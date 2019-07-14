2019/07/14 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC اكد المدير الأداري لنادي الشرطة هاشم رضا، الاحد، ان فريقه توجه الى ملعب الفيحاء لخوض مباراة الميناء في الجولة السابعة عشرة من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وقال رضا في تصريح صحفي إنه “تلقينا صباح اليوم خبراً محزناً بوفاة عضو الهيئة الادارية للنادي كريم سالم، إثر جلطة قلبية وقدمنا […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة يتجاهل أنباء انسحاب الميناء: متوجهون للملعب وسنلعب المباراة المركز الخبري الوطني.

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