الشيخ قيس الخزعلي:كركوك عراقية “نقطة راس سطر”

2019/07/14 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيح قيس الخزعلي، اليوم الأحد، على بعض التصريحات التي تحاول إضفاء الطابع الكردية على مدينة كركوك وتجاوز باقي المكونات في المدينة.وقال الشيخ الخزعلي في تغريدة على صفحته في موقع “تويتر”، إن “كركوك عراقية (نقطة راس سطر)”.وكان عدد من نواب عرب كركوك أصدروا بيان، طالبوا فيه مواطني المحافظة

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