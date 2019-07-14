ديالى : 11 إرهابي يسلمون أنفسهم للقوات الأمنية

2019/07/14 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى ، الاحد ، بان 11 إرهابيا سلموا أنفسهم طواعية للمراكز الأمنية خلال 2019.وقال المتحدث باسم القيادة، العميد غالب العطيه لـ/ المعلومة / واطلعت عليه وكالة صدى، إن “11 إرهابيا سلموا أنفسهم للمراكز الأمنية في مناطق متفرقة من ديالى بينها بعقوبة خلال النصف الأول من 2019”.وأضاف العطيه، أن “شرطة

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