2019/07/14 | 19:49

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المالكي : حزب الدعوة الإسلامية حريص على إقامة علاقات رصينة ومتينة مع القوى الوطنية

قدم الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي شكره وتقديره

الكبير لجميع المهنئين بمناسبة إنعقاد المؤتمر السابع عشر لحزب

الدعوة الاسلامية واعادة انتخابه أميناً عاماً للحزب. المالكي قدم شكره لمواقف الدعم والتأييد الثابت من قبل جميع

المهنئين سيما حزب دعاة الإسلام ورئيس حكومة اقليم كردستان مسرور

بارزاني وايرج مسجدي سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى العراق

، وأشار إلى أن حزب الدعوة الاسلامية حريص كل الحرص على إقامة

علاقات سياسية رصينة ومتينة مع القوى الوطنية في البلاد ، متطلعاً

الى ترسيخ تلك الأجواء وتثبيتها بما ينعكس ايجاباً على العلاقة بين

اربيل وبغداد .

وكان سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد ايرج مسجدي قد

بعث برقية تهنئة الى الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية السيد نوري

المالكي لاعادة انتخابه امينا عاما لحزب الدعوة وفيما يلي نص

البرقية :

بسمه تعالي الاخ الكريم السيد الدكتور نوري المالكي الامين العام لحزب الدعوه الاسلامي المحترم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اغتنم الفرصه لاقدم لكم اسمي ايات التهاني والتبريكات ولاعبر عن

اعتزازي وارتياحي لنجاحكم الباهر في عقد الموتمر العام وانتخابكم

مجددا وبشبه اجماع من الاصوات امينا عاما لحزب الدعوه

الاسلامي اسال الباري عزوجل ان يمن عليكم وعلي جميع اعضاء الشوري الموقرين وعلي

جمهوركم وانصار حزب الدعوه الاسلامي العريق بالتوفيق والنجاح والصحه

والسداد ايرج مسجدي سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية

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