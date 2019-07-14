2019/07/14 | 19:49

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أمانة بغداد: حملة لازالة التجاوزات عن شارعين في زيونة

اعلنت امانة بغداد، اليوم الاحد، عن القيام بحملة لازالة التجاوزات عن

شارعين شرقي العاصمة.وذكرت الامانة في بيان، عن" قيام ملاكاتها في بلدية الغدير بحملة

لازالة التجاوزات عن شارع الربيعي ضمن حي زيونة تضمنت ازالة الاكشاك

والبسطات والسقائف المتجاوزة بالاضافة الى ازالة تجاوزات باعة الأغنام

وحضائرهم ضمن شارع الجزائر وإنذارهم بعدم العودة

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