أسعار النفط تقترب من 67 دولارا للبرميل

2019/07/14 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط ، لتتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي ، في الوقت الذي خفض فيه منتجو النفط الأمريكيون في خليج المكسيك إنتاجهم أكثر من النصف بسبب عاصفة استوائية ، في حين ما زالت التوترات محتدمة في الشرق الأوسط.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا إلى 66.76 دولار للبرميل ، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب […]

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