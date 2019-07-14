الأنصاري يلتقي بالكادر المتقدم في منظمة بدر فرع ذي قار

2019/07/14 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ ذي قار… ترأس الأمين العام المساعد لمنظمة بدر رئيس اللجنة السياسية لتحالف الفتح الحاج عبد الكريم الأنصاري، اليوم الأحد، إجتماعاً موسعاً ضم مسؤول المنظمة في المحافظة محمد كاظم الماجدي والكادر المتقدم فيها بحضور مسؤول منظمة بدر ذي قار السابق السيد مسلم الحسيني.الماجدي القى كلمة ترحيبية بالحاج الأنصاري شاكراً دعمة للفروع في عملها.[…]

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