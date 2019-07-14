صحيفة إسرائيلية تزعم أن مسؤولين عراقيين يؤيديون التطبيع بين بغداد وتل أبيب

2019/07/14 | 19:50

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سومر نيوز: بغداد..



قال كاتب إسرائيلي إن “الضجة الأخيرة التي حدثت عقب تصريحات السفير العراقي في واشنطن حول العلاقات...

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