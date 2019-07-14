هيئة الحج تعلن وصول 3830 حاجاً الى الديار المقدسة

2019/07/14 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/

بغداد

أعلنت هيئة

الحج والعمرة، اليوم الاحد، عن وصول 3830 حاجا الى الديار المقدسة عبر 16 رحلة

جوية.

وذكرت الهيئة

في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “عدد الحجاج الموفدين للديار

المقدسة بلغ 3830 حاجا وصلوا عبر 16 رحلة جوية”.

وكانت الهيئة

قد اعلنت امس السبت، عن ارتفاع عدد الحجاج الواصلين للديار المقدسة الى 2317 حاجا.

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