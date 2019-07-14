أمانة بغداد والنجف يتعادلان في دوري الكرة الممتاز

2019/07/14 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/

رياضية

خرج فريقا

امانة بغداد والنجف بنتيجة التعادل 1-1، ضمن منافسات الجولة 36 بدوري الكرة

الممتاز.

بداية الشوط

الاول كانت مفتوحة وشهدت ضغطا من الطرفين وهدفين مبكرين الاول كان من نصيب النجف

في الدقيقة الخامسة من اللقاء، والثاني لامانة بغداد عن طريق مصطفى كريم بعد دقيقة

من هدف النجف، واستمر الشوط على نفس الوتيرة من الاداء المتوازن حتى نهايته

والتعادل 1-1.

واستمر

التوازن في الاداء الى الشوط الثاني من دون تفوق طرف على الآخر لينتهي اللقاء

بالتعادل 1-1.

وكانت الجولة

36 قد افتتحت الخميس بفوز نفط ميسان على الطلبة وتعادل الكهرباء ونفط

الجنوب،واستمرت الجمعة بفوز الحدود على الكرخ، والسبت بفوز اربيل على البحري

والزوراء على الحسين، وتعادل السماوة والصناعات ونفط الوسط والديوانية، وستختتم

اليوم بلقاء الميناء والشرطة.

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