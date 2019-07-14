بالصور.. احتفالات في شوارع الديوانية بذكرى ثورة 14 تموز

2019/07/14 | 19:52

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بغداد اليوم _ الديوانية

نظم عدد من الأهالي بمحافظة الديوانية، اليوم الأحد، احتفالات طافت شوارع المحافظة بمناسبة...





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