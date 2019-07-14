مجلسها يحدد موعد النظر بالطعن المقدم من محافظ الديوانية المقال

2019/07/14 | 19:56

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أعلن مجلس محافظة الديوانية ، اليوم الأحد، عن تحديد الأربعاء المقبل موعدا للنظر بالطعن المقدم من قبل المحافظ المقال سامي الحسناوي من قبل

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