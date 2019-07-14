راصي شنيشل يبرر اخفاق نفط الوسط بمباراته الاخيرة

2019/07/14 | 19:56

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برر مدرب كرة نفط الوسط راضي شنيشل عدم تحقيق فريقه الفوز في مبارياته الاخيرة ، وآخرها التعادل السلبي أمام الديوانية في الجولة السادسة

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