2019/07/14 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أكدت لجنة النزاهة النيابية, الاحد , ان ملفي الفساد بشأن “الاوبرا” و”مؤتمر قمة بغداد ” أحيلا للقضاء بعد شبهات الفساد التي نشرت في الاعلام.وقال عضو اللجنة النائب ثابت محمد سعيد في تصريح صحفي , ان “ملفي الاوبرا ومؤتمر قمة بغداد التابعة لوزارة الثقافة, قد أنجزت خلال الدورة البرلمانية السابقة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة النيابية: ملفا الاوبرا ومؤتمر قمة بغداد امام القضاء المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة النيابية: ملفا الاوبرا ومؤتمر قمة بغداد امام القضاء) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة النيابية: ملفا الاوبرا ومؤتمر قمة بغداد امام القضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).