2019/07/14 | 20:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صوت عراقي .. الحلقة 6 - 2019/7/14) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: wth-6ptt6po
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صوت عراقي .. الحلقة 6 - 2019/7/14) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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