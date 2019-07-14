وفد من مكتب عبد المهدي يزور سيطرة اللج للتحقيق بالاعتداء على الضابط

2019/07/14 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مصدر أمني في تصريح صحفي، إن "وفداً من مكتب القائد العام للقوات المسلحة وصل لسيطرة اللج للتحقيق في حادث الاعتداء على الضابط من قبل محافظ واسط محمد المياحي".وأضاف أن "الوفد أخذ على عاتقه التحقيق الدقيق بالحادث، وبيان أسباب اعتداء المحافظ على الضابط".

انتهى.ص.هـ.ح.

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