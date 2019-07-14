الاتحاد الأوروبي يفتتح مقرًا ثالثًا في منطقة الخليج

2019/07/14 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت فيديريكا موغيريني في حفل الافتتاح، اليوم الأحد: "هذه رسالة للمنطقة كلها بأن الاتحاد الأوروبي يعزز تواجده وانخراطه في الشرق الأوسط".وأضافت أن "ما يجري في الخليج يهم أوروبا، وما يجري في أوروبا يهم الخليج".وذكرت أن هذا ثالث مقرات الاتحاد الأوروبي في الخليج بعد مقري الرياض وأبو ظبي.وتابعت قائلة إنه "في مرحلة من التوترات الإقليمية والعالمية، تمثل الكويت صوتا للحكمة وقوة للسلام وهو ما يجعلنا شركاء".

انتهى.ص.هـ.ح.

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