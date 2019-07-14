اعتقال شخص بحوزته اكثر من 250 كتاباً يروج لفكر داعش ببغداد

2019/07/14 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعتقلت قوة امنية في بغداد شخص بحوزته عشرات الكتب الخاصة بفكر تنظيم داعش المحظور.وابلغ مصدر امني شفق نيوز، ان عناصر نقطة امنية في احدى مداخل العاصمة بغداد اشتبهت بعجلة يستقلها شخص خلال عملية تفتشيها.واضاف ان القوات الامنية ضبطت في العجلة 253 كتاباً يروج لفكر "داعش".

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