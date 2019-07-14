اعتقال شخص بحوزته 253 كتاباً لترويج التفكير الداعشي

2019/07/14 | 20:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في العراق، الاحد، باعتقال شخص بحوزته 253 كتاباً يروج لفكر "داعش" جنوب شرقي بغداد....

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